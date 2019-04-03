На Урале стартовал Всероссийский театральный марафон
Свердловская область приняла от министра культуры России Владимира Мединского эстафету участия во Всероссийском театральном марафоне, который проводится в честь Года театра.
Символ фестиваля - статуэтка в виде древнегреческого амфитеатра - передана министром заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову.
В честь старта фестиваля в Свердловском театре музыкальной комедии состоялась праздничная церемония передачи эстафеты от Сибирского федерального округа УрФО. Мероприятие наполнили символикой в стиле сказов уральского писателя Павла Бажова.
Всего в Свердловской области пройдет больше 700 культурных мероприятий.
ИСТОЧНИК KP.RU