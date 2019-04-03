2019-04-03T09:27:22+03:00
Звезды

На Урале стартовал Всероссийский театральный марафон

Эстафету Екатеринбургу передал министр культуры РФ Владимир Мединский
Лев ИСТОМИН
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Во время визита Мединский посетил несколько культурных объектов в Екатеринбурге. Фото: Департамент информационной политики губернатораВо время визита Мединский посетил несколько культурных объектов в Екатеринбурге. Фото: Департамент информационной политики губернатора
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Свердловская область приняла от министра культуры России Владимира Мединского эстафету участия во Всероссийском театральном марафоне, который проводится в честь Года театра.

Символ фестиваля - статуэтка в виде древнегреческого амфитеатра - передана министром заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову.

В честь старта фестиваля в Свердловском театре музыкальной комедии состоялась праздничная церемония передачи эстафеты от Сибирского федерального округа УрФО. Мероприятие наполнили символикой в стиле сказов уральского писателя Павла Бажова.

Всего в Свердловской области пройдет больше 700 культурных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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