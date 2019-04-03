На Урале стартовал Всероссийский театральный марафон

СЕГОДНЯ 09:27 2019-04-03T09:27:22+03:00

Во время визита Мединский посетил несколько культурных объектов в Екатеринбурге. Фото: Департамент информационной политики губернатора

Изменить размер текста: A A

Свердловская область приняла от министра культуры России Владимира Мединского эстафету участия во Всероссийском театральном марафоне, который проводится в честь Года театра.

Символ фестиваля - статуэтка в виде древнегреческого амфитеатра - передана министром заместителю губернатора Свердловской области Павлу Крекову.

В честь старта фестиваля в Свердловском театре музыкальной комедии состоялась праздничная церемония передачи эстафеты от Сибирского федерального округа УрФО. Мероприятие наполнили символикой в стиле сказов уральского писателя Павла Бажова.

Всего в Свердловской области пройдет больше 700 культурных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU