2019-04-03T09:14:44+03:00
Общество

К осени 2025 года свыше 18 тысяч свердловчан получат новое жилье

Программа касается домов, которые признали аварийными до 2017 года
Маргарита МАХОНИНА
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На программу нужно 14,4 миллиарда рублейНа программу нужно 14,4 миллиарда рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Правительство Свердловской области планирует дать 18 тысячам жителей новые квартиры до 1 сентября 2025 года. Чиновником предстоит расселить 1128 домов, которые признали аварийными до января 2017 года.

- Эта программа – часть нацпроекта «Жилье и городская среда». Ее разработали в рамках нового майского указа президента России, - объяснили в департаменте информполитики региона. – За шесть лет на нее потратят 14,4 миллиарда рублей. Из них 13, 4 миллиарда профинансирует госкорпорация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

В пресс-службе уточнили, что в сегодня губернатор области Евгений Куйвашев только ведет работу по заключению соглашения с корпорацией. Из регионального бюджета на программу потратят всего 861 миллион рублей. 144 миллиона рублей дадут областные города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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