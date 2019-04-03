На матче «Урала» в Кубке России задействуют систему видеопомощи арбитрам

СЕГОДНЯ 08:58 2019-04-03T08:58:46+03:00

Сегодня «шмели» сыграют с «Арсеналом» из Тулы

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Российский футбольный союз получил разрешение от ФИФА и ИФАБ на использование системы видео помощи арбитрам (VAR) на матчах 1/2 Кубка России.

Сегодня первых матчах в борьбе за финал сойдутся «Локомотив» и «Ростов», а также «Урал» примет дома тульский «Арсенал».

- Российский футбол входит в новую эру внедрения и применения самых современных технологий. Уверен, это сделает наш футбол более зрелищным и востребованным для зрителей, - сказал президент РФС Александр Дюков.

Матч «Урала» и «Арсенала» начнется в 19:00 по уральскому времени. Напомним, что два года назад екатеринбуржцы уже играли в финале второго по значимости турнира страны.

В этом году «Урал» выиграл в Кубке «Нефтехимик», «Нижний Новгород», а также по сумме двух обыграл московский «Спартак».

ИСТОЧНИК KP.RU