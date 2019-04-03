Да или нет? Мэрия Екатеринбурга хочет порадовать горожан «Похищением Европы» навсегда

СЕГОДНЯ 07:40 2019-04-03T07:40:16+03:00

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Чиновники их администрации Екатеринбурга запустили на городском портале голосование по поводу установки новой скульптуры в сквере у Оперного театра.

Речь идет о каменном творении «Похищение Европы», созданной коллегами уральского скульптора Андрея Антонова по мотивам древнегреческих мифов. Макет новой скульптуры одобрили известные художники Миша Брусиловский и Виталий Волович.

На данный момент большинство горожан, принявших участие в голосовании, высказались за установку скульптуры.

ИСТОЧНИК KP.RU