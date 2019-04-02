2019-04-02T19:22:26+03:00
Общество

Следователи возбудили уголовное дело по факту вливания просроченных лекарств младенцу в Полевской горбольнице

Они допросят персонал и руководство медучреждения
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
Фото: предоставлено героиней публикацииФото: предоставлено героиней публикации
Изменить размер текста:

Следователи Полевского возбудили уголовное дело по инциденту, который произошел в центральной городской больнице: годовалой малышке поставили капельницу с просроченным раствором. Действия персонала могут трактовать как не отвечающие требованиям безопасности.

- Во время расследования сотрудники СК допросят родственников ребенка, медицинских работников и руководство больницы. Они также изучат документацию и должностные инструкции учреждения, - объяснил помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. - После проверки всей информации следователи дадут правовую оценку ситуации.

Ранее к истории подключилась городская прокуратура. Сотрудники ведомства уже поговорили с матерью ребенка - Ольгой. Женщина написала заявление и предоставила видео, на котором запечатлены упаковки препаратов с истекшим сроком годности. Ведомство, в частности, заинтересовалось тем, как в больнице изымают просроченные лекарства из оборота и кто их утилизирует.

Факт случившегося уже подтвердил главный врач учреждения Сергей Алферов. Он организовал служебную проверку и лично извинился перед матерью младенца. Кроме того, ситуацию проверяют в Минздраве Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это сильно»: Анатолий Чубайс признал книги уральских писателей лучшими
«Четыре комнаты, в центре, не ниже 6 этажа»: Генпрокуратура купит в Екатеринбурге квартиру за 11 миллионов рублей
В Екатеринбурге пройдет отбор в новый сезон шоу «ТАНЦЫ»
На несколько метров перенесут храм, мешающий запустить трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму
Москва поможет отремонтировать Цирк в Екатеринбурге
Минфин нашел нарушения в финансировании экс-департаментом Ольги Глацких лагеря для одаренных детей
«Беспредел»: мэрию Екатеринбурга пытаются вывести на чистую воду из-за сноса бани
Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
В Свердловской области 3 часа не выдавали водительские права
Прокуратура проверит свердловскую больницу, где младенцу дали просроченное лекарство
Новость о появлении в Екатеринбурге речного такси оказалась фейком
В Екатеринбурге под подписку отпустили мужчину, разгромившего редакцию «Коммерсанта»
На нацпроекты в Свердловской области потратят 30 миллиардов рублей
Гордума Екатеринбурга будет заседать в новом зале за 38 миллионов рублей
Ночью в Екатеринбурге сгорели Volkswagen и Ford
Житель Екатеринбурга украл в аэропорту сувенирного кота, чтобы удивить свою девушку
В Свердловской области приостановили регистрацию авто и выдачу прав
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самым выгодным онлайн-обслуживанием для малого бизнеса
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку с крыши детского сада обрушилась лавина снега
Депутаты разрешат уральцам собирать в лесу мох и подстилку
В Екатеринбурге ночью из окна пятого этажа выпала девочка-лунатик
«Да, обидно»: Екатеринбургский БК «Урал» окончил сезон поражением гостям из Самары
«Искали оперативники и кинологи с собаками»: в Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего погром в редакции «Коммерсанта»
Крупнейший торговый центр Северного Кавказа строят из стальных двутавров ЕВРАЗ НТМК