Следователи возбудили уголовное дело по факту вливания просроченных лекарств младенцу в Полевской горбольнице

СЕГОДНЯ 19:20 2019-04-02T19:22:26+03:00

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Следователи Полевского возбудили уголовное дело по инциденту, который произошел в центральной городской больнице: годовалой малышке поставили капельницу с просроченным раствором. Действия персонала могут трактовать как не отвечающие требованиям безопасности.

- Во время расследования сотрудники СК допросят родственников ребенка, медицинских работников и руководство больницы. Они также изучат документацию и должностные инструкции учреждения, - объяснил помощник руководителя СКР по Свердловской области Александр Шульга. - После проверки всей информации следователи дадут правовую оценку ситуации.

Ранее к истории подключилась городская прокуратура. Сотрудники ведомства уже поговорили с матерью ребенка - Ольгой. Женщина написала заявление и предоставила видео, на котором запечатлены упаковки препаратов с истекшим сроком годности. Ведомство, в частности, заинтересовалось тем, как в больнице изымают просроченные лекарства из оборота и кто их утилизирует.

Факт случившегося уже подтвердил главный врач учреждения Сергей Алферов. Он организовал служебную проверку и лично извинился перед матерью младенца. Кроме того, ситуацию проверяют в Минздраве Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU