«Четыре комнаты, в центре, не ниже 6 этажа»: Генпрокуратура купит в Екатеринбурге квартиру за 11 миллионов рублей
Управление генеральной прокуратуры РФ по УрФО планируют купить квартиру в Екатеринбурге за 11 610 000 рублей. Соответствующую заявку разместили на сайте госзакупок. Заключить контракт ведомство собирается 22 апреля.
Продавцу придется соблюсти жесткие правила. В документах закупки указано, что квартира должна располагаться в центре города, в доме с тремя лифтами, не ниже 6 и не выше 9 этажей. Общая площадь помещения – не менее 129 квадратных метров: для четырех комнат, трех санузлов, застекленной лоджии, кухни и гардеробной.
- Квартира должна быть новой, не бывшей в эксплуатации. Высота потолка - не менее 3 метров. Окна панорамные. На первом этаже ресепшен, - говорится в документе.
Помещение должны передать в течение 10 дней после заключения договора. В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.
ИСТОЧНИК KP.RU