2019-04-02T17:09:17+03:00
Общество

«Четыре комнаты, в центре, не ниже 6 этажа»: Генпрокуратура купит в Екатеринбурге квартиру за 11 миллионов рублей

Аукцион пройдет 22 апреля
Маргарита МАХОНИНА
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Деньги на покупку выделил федеральный бюджетДеньги на покупку выделил федеральный бюджетФото: Алексей БУЛАТОВ
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Управление генеральной прокуратуры РФ по УрФО планируют купить квартиру в Екатеринбурге за 11 610 000 рублей. Соответствующую заявку разместили на сайте госзакупок. Заключить контракт ведомство собирается 22 апреля.

Продавцу придется соблюсти жесткие правила. В документах закупки указано, что квартира должна располагаться в центре города, в доме с тремя лифтами, не ниже 6 и не выше 9 этажей. Общая площадь помещения – не менее 129 квадратных метров: для четырех комнат, трех санузлов, застекленной лоджии, кухни и гардеробной.

- Квартира должна быть новой, не бывшей в эксплуатации. Высота потолка - не менее 3 метров. Окна панорамные. На первом этаже ресепшен, - говорится в документе.

Помещение должны передать в течение 10 дней после заключения договора. В качестве источника финансирования указан федеральный бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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