В Екатеринбурге пройдет отбор в новый сезон шоу «ТАНЦЫ»

СЕГОДНЯ 16:41 2019-04-02T16:41:10+03:00

К участию допускаются люди в возрасте от 16 до 35 лет

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге 7 апреля пройдет кастинг в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Для участия нужно заранее подать заявку и заполнить анкету. А также быть не моложе 16 лет и не старше 35, и подготовить номер на 1,5 минуты с музыкальным сопровождением.

- «ТАНЦЫ» - это история про талант, самореализацию и исполнение мечты. Об успешности проекта лучше всего говорят факты: телевизионные рейтинги, количество и география участников, зарождение широкого интереса к танцевальной культуре в России и за её пределами, - объясняет продюсер шоу Вячеслав Дусмухаметов.

Организаторы подчеркивают, что участников для конкурса отбирают лучшие хореографы страны. В разное время наставниками становились Егор Дружинин, Татьяна Денисова и Мигель. А участники прошлых сезонов нередко возвращаются в качестве хореографов или партнеров по сцене.

- С каждым годом в проект приходят все более сильные танцовщики. На кастинги мы ждем всех, кто связал свою жизнь с танцем, и кому есть, что сказать, - добавили креативные пролюссеры шоу Константин Обухов и Армен Оганян.

Подробную информацию о предкастинге в Екатеринбурге можно получить по телефону: +7(343) 377-5-111

ИСТОЧНИК KP.RU