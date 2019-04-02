2019-04-02T16:41:10+03:00
Звезды

В Екатеринбурге пройдет отбор в новый сезон шоу «ТАНЦЫ»

К участию допускаются люди в возрасте от 16 до 35 лет
Поделиться:
Нужно подготовить танцевальный номер на 1,5 минутыНужно подготовить танцевальный номер на 1,5 минутыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге 7 апреля пройдет кастинг в шоу «ТАНЦЫ» на ТНТ. Для участия нужно заранее подать заявку и заполнить анкету. А также быть не моложе 16 лет и не старше 35, и подготовить номер на 1,5 минуты с музыкальным сопровождением.

- «ТАНЦЫ» - это история про талант, самореализацию и исполнение мечты. Об успешности проекта лучше всего говорят факты: телевизионные рейтинги, количество и география участников, зарождение широкого интереса к танцевальной культуре в России и за её пределами, - объясняет продюсер шоу Вячеслав Дусмухаметов.

Организаторы подчеркивают, что участников для конкурса отбирают лучшие хореографы страны. В разное время наставниками становились Егор Дружинин, Татьяна Денисова и Мигель. А участники прошлых сезонов нередко возвращаются в качестве хореографов или партнеров по сцене.

- С каждым годом в проект приходят все более сильные танцовщики. На кастинги мы ждем всех, кто связал свою жизнь с танцем, и кому есть, что сказать, - добавили креативные пролюссеры шоу Константин Обухов и Армен Оганян.

Подробную информацию о предкастинге в Екатеринбурге можно получить по телефону: +7(343) 377-5-111

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Это сильно»: Анатолий Чубайс признал книги уральских писателей лучшими
«Четыре комнаты, в центре, не ниже 6 этажа»: Генпрокуратура купит в Екатеринбурге квартиру за 11 миллионов рублей
На несколько метров перенесут храм, мешающий запустить трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму
Москва поможет отремонтировать Цирк в Екатеринбурге
Минфин нашел нарушения в финансировании экс-департаментом Ольги Глацких лагеря для одаренных детей
«Беспредел»: мэрию Екатеринбурга пытаются вывести на чистую воду из-за сноса бани
Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
В Свердловской области 3 часа не выдавали водительские права
Прокуратура проверит свердловскую больницу, где младенцу дали просроченное лекарство
Новость о появлении в Екатеринбурге речного такси оказалась фейком
В Екатеринбурге под подписку отпустили мужчину, разгромившего редакцию «Коммерсанта»
На нацпроекты в Свердловской области потратят 30 миллиардов рублей
Гордума Екатеринбурга будет заседать в новом зале за 38 миллионов рублей
Ночью в Екатеринбурге сгорели Volkswagen и Ford
Житель Екатеринбурга украл в аэропорту сувенирного кота, чтобы удивить свою девушку
В Свердловской области приостановили регистрацию авто и выдачу прав
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самым выгодным онлайн-обслуживанием для малого бизнеса
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку с крыши детского сада обрушилась лавина снега
Депутаты разрешат уральцам собирать в лесу мох и подстилку
В Екатеринбурге ночью из окна пятого этажа выпала девочка-лунатик
«Да, обидно»: Екатеринбургский БК «Урал» окончил сезон поражением гостям из Самары
«Искали оперативники и кинологи с собаками»: в Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего погром в редакции «Коммерсанта»
Крупнейший торговый центр Северного Кавказа строят из стальных двутавров ЕВРАЗ НТМК