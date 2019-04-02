На несколько метров перенесут храм, мешающий запустить трамвай из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-02T15:57:38+03:00

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В Арбитражном суде Свердловской области завершилось разбирательство между администрацией Екатеринбурга и местной епархией. Город пытался изъять землю под приходом в честь Рождества Иоанна Предтечи, который располагается на проспекте Космонавтов. Через этот участок собираются проложить новую трамвайную ветку до Верхней Пышмы.

- С администрацией Екатеринбурга заключено мировое соглашение, согласно которому храм сохранят, но перенесут на несколько десятков метров, - сообщила руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии Анжела Тамбова.

По ее словам, община освободит участок после того, как завершится строительство нового храма. Точные сроки готовности пока неизвестны. Ранее о готовности построить церковь заявляли представители Уральской горно-металлургической компании. Изначально администрация города предлагала выкупить территорию за 3 376 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU