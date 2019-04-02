2019-04-02T15:49:20+03:00
Недвижимость

Москва поможет отремонтировать Цирк в Екатеринбурге

Решение принято во время визита министра культуры Владимира Мединского
Лев ИСТОМИН
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Министр культуры побывал на экскурсии в цирке. Фото: пресс-служба Екатеринбургского циркаМинистр культуры побывал на экскурсии в цирке. Фото: пресс-служба Екатеринбургского цирка
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Капитальный ремонт в Екатеринбургском государственном цирке проведут за счет денег из федеральной областной казны с расчетом 50 на 50%. Решение об этом принято в ходе визита в уральскую столицу министра культуры России Владимира Мединского

Здесь столичный гость встретился с и.о. генерального директора «Росгосцирка» Сергеем Беляковым, после чего и было принято решение о софинасировании.

Здание Цирка построено в 1980 году, после чего здесь ни разу не проводился капитальный ремонт.

- В декабре 2018 года мы закончили фасадные работа. Но вся внутренняя часть , все коммуникации, зрительный зал и современные технологии остались без внимания, - говорит Беляков.

Фото: пресс-служба Екатеринбургского цирка

Фото: пресс-служба Екатеринбургского цирка

Капитальный ремонт в здании Цирка начнется в 2020 году и будет продолжаться около полутора лет.

Отметим, что ранее «Комсомолка» подробно писала об увольнении прежнего директора Екатеринбургского цирка Анатолия Марчевского, который руководил учреждением почти четверть века. Одной из причин его увольнения называют как раз не оконченный вовремя ремонт фасада здания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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