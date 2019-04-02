Минфин нашел нарушения в финансировании экс-департаментом Ольги Глацких лагеря для одаренных детей

СЕГОДНЯ 14:18 2019-04-02T14:55:40+03:00

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Министерство финансов Свердловской области опубликовало итоги проверки финансирования лагеря для одаренных детей «Золотое сечение», который был организован несколько лет назад по инициативе экс-главы департамента молодежной политики Ольги Глацких.

Карьере олимпийской чемпионки на госслужбе пришел конец после скандального заявления о том, что «государство не просило вас рожать». После этого Глацких была на месяц отстранена от работы, а по итогам служебной проверки губернатор Куйвашев сделал ей выговор. После этого чиновница вышла на работу, но уже через месяц написала заявление об увольнении по собственному желанию.

Специалистам Минфина удалось выяснить, что «Золотое сечение» сократил состав преподавателей и не достиг одного из показателей результативности использования субсидии.

- Департаментом как главным распорядителем средств областного бюджета и координатором деятельности фонда, не осуществлялся контроль за соблюдением получателем условий, целей и порядка предоставления субсидии, ее эффективным и экономным расходованием. Отсутствие контроля привело к расхождению количества заявленных участников образовательных смен, проведенных фондом, от фактически участвующих, в связи с чем фондом допущен ряд нарушений действующего законодательства, - говорится в отчете Минфина.

Несмотря на скандальную известность, Глацких не осталась без работы и уже в скором времени начнет работать заместителем директора ДИВСа «Уралочка».

ИСТОЧНИК KP.RU