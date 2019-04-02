2019-04-02T13:59:45+03:00
Общество

«Беспредел»: мэрию Екатеринбурга пытаются вывести на «чистую воду» из-за сноса бани

Сделка удивила депутата Гордумы своей стоимостью
Лев ИСТОМИН
Поделиться:
Споры по поводу сноса бани не утихаютСпоры по поводу сноса бани не утихаютФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

На очередном заседании Гордумы Екатеринбурга депутаты поставили перед мэрией вопрос о продаже муниципальной бани «Бодрость» на улице Куйбышева в частные руки. Одного из депутатов – Григория Вихарева не устроила цена в 6,5 миллиона, которая была заплачена на большой участок в самом центре уральской столице.

Вопросы были заданы председателю Департамента муниципальным имуществом Майе Трошковой. По ее словам, три года назад здание, в котором располагалась баня «Бодрость», руководство города планировано реконструировать. Для этого было создано ООО «Уральские бани», часть уставного капитала в котором принадлежало городу.

Позже администрация города продала свою долю за 57 миллионов рублей, а участок под объектом – всего за 6,5 миллиона рублей. Сначала были озвучены планы возведения большой парильни на этом месте. Но теперь депутаты всерьез опасаются, что место займет очередная высотка, а про изначальное назначение этой земли попросту забудут.

- Волосы шевелятся! Предоставьте мне документы данной сделки. Кто выступил инициатором? Крупный девелопер? Нужно подытожить этот беспредел! – заявил на заседании депутат Григорий Вихарев.

По словам депутата, когда оформлялись документы о передачи земли под баней частной организации, имело место нарушение законодательства.

- Кто может гарантировать, что на этом месте не вырастет офисная высотка, ценой в миллиарды рублей? – подчеркнул Вихарев.

В ответ Майя Трошкова не смогли точно пояснить, что именно сейчас возводится на месте бани. Возможно, что для проверки документов привлекут Счетную палату города, городскую прокуратуру и контрольно-ревизионное управление.

Отметим, что на месте снесенной бани должен появиться новый трехэтажный банный комплекс с салоном красоты и прачечной. Объект должен быть сдан уже к концу этого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Агентство Standard & Poor’s повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ с «B-» до «B», прогноз «Стабильный»
В Свердловской области 3 часа не выдавали водительские права
Прокуратура проверит свердловскую больницу, где младенцу дали просроченное лекарство
Новость о появлении в Екатеринбурге речного такси оказалась фейком
В Екатеринбурге под подписку отпустили мужчину, разгромившего редакцию «Коммерсанта»
На нацпроекты в Свердловской области потратят 30 миллиардов рублей
Гордума Екатеринбурга будет заседать в новом зале за 38 миллионов рублей
Ночью в Екатеринбурге сгорели Volkswagen и Ford
Житель Екатеринбурга украл в аэропорту сувенирного кота, чтобы удивить свою девушку
В Свердловской области приостановили регистрацию авто и выдачу прав
Банк УРАЛСИБ вошел в рейтинг банков с самым выгодным онлайн-обслуживанием для малого бизнеса
В Екатеринбурге на трехлетнюю девочку с крыши детского сада обрушилась лавина снега
Депутаты разрешат уральцам собирать в лесу мох и подстилку
В Екатеринбурге ночью из окна пятого этажа выпала девочка-лунатик
«Да, обидно»: Екатеринбургский БК «Урал» окончил сезон поражением гостям из Самары
«Искали оперативники и кинологи с собаками»: в Екатеринбурге задержали мужчину, устроившего погром в редакции «Коммерсанта»
Крупнейший торговый центр Северного Кавказа строят из стальных двутавров ЕВРАЗ НТМК