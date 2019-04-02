2019-04-02T13:11:41+03:00
Общество

В Свердловской области 3 часа не выдавали водительские права

В ГИБДД разобрались с техническими неполадками
Маргарита МАХОНИНА
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Все подразделения продолжат работу в штатном режимеВсе подразделения продолжат работу в штатном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Госавтоинспекция возобновила работу по регистрации автомобилей, а также выдаче и замене водительских удостоверений.

- Все регистрационно-экзаменационные подразделения региона продолжат работу в штатном режиме, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. – Приносим извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.

Утром 2 апреля ведомство столкнулось с техническими неполадками, из-за которых работу пришлось приостановить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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