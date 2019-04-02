В Свердловской области 3 часа не выдавали водительские права
В ГИБДД разобрались с техническими неполадками
Все подразделения продолжат работу в штатном режимеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:
Госавтоинспекция возобновила работу по регистрации автомобилей, а также выдаче и замене водительских удостоверений.
- Все регистрационно-экзаменационные подразделения региона продолжат работу в штатном режиме, - сообщили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. – Приносим извинения гражданам в связи с доставленными неудобствами.
Утром 2 апреля ведомство столкнулось с техническими неполадками, из-за которых работу пришлось приостановить.
ИСТОЧНИК KP.RU