Прокуратура проверит свердловскую больницу, где младенцу дали просроченное лекарство

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-02T12:53:04+03:00

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Прокуратура Полевского начала проверку центральной городской больницы, где годовалой малышке поставили капельницу с просроченным раствором. Сегодня сотрудники ведомства опросили мать ребенка - Ольгу. Женщина написала заявление и предоставила видео, на котором запечатлены препараты с истекшим сроком годности.

- Ведомство проверит, как больница соблюдает ФЗ в сфере оказания медицинских услуг. Оно запросило документы о закупке лекарственных препаратов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. – Надо установить, соблюдает ли персонал больницы инструкции по приемке препаратов, в том числе – сроки годности и качество. А также то, как в учреждении изымаются просроченные лекарства из оборота, где хранятся и кто осуществляет утилизацию.

Ольга с малышкой попала в больницу 28 марта. У ребенка диагностировали кишечную инфекцию и положили в реанимацию. Там, по словам матери, младенцу поставили капельницу с просроченным раствором.

После освещения происшествия в СМИ перед Ольгой извинился главный врач медучреждения Сергей Алферов. Он распорядился провести служебную проверку. Также ситуацией заинтересовались в Минздраве Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU