Новость о появлении в Екатеринбурге речного такси оказалась фейком
Видимо это был первоапрельский розыгрыш
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Вчера компания «Атомстройкомплекс» разослала пресс-релиз, в котором подробно рассказывала о плане речного такси на реке Исеть. К нему прилагалась карта с описанием плавсредств.
Сегодня стало известно, что никакого такси нет, и не будет. В пресс-службе застройщика заявила, что таким образом они пытались привлечь горожан к проблеме загрязнения Городского пруда.
Судя по всему, это была первоапрельская шутка.
ИСТОЧНИК KP.RU