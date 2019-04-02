Новость о появлении в Екатеринбурге речного такси оказалась фейком

СЕГОДНЯ 12:02 2019-04-02T12:02:04+03:00

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Вчера компания «Атомстройкомплекс» разослала пресс-релиз, в котором подробно рассказывала о плане речного такси на реке Исеть. К нему прилагалась карта с описанием плавсредств.

Сегодня стало известно, что никакого такси нет, и не будет. В пресс-службе застройщика заявила, что таким образом они пытались привлечь горожан к проблеме загрязнения Городского пруда.

Судя по всему, это была первоапрельская шутка.

ИСТОЧНИК KP.RU