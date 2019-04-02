2019-04-02T12:03:52+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге под подписку отпустили мужчину, разгромившего редакцию «Коммерсанта»

Расследование обстоятельств продолжается
Маргарита МАХОНИНА
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Ущерб от погрома составил 70 тысяч рублейУщерб от погрома составил 70 тысяч рублейФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мужчину, который устроил погром в уральской редакции «Коммерсанта», отпустили под подписку о невыезде. В СКР по Свердловской области объяснили это тем, что преступление нетяжкое.

– Оно относится к категории средней тяжести, поэтому следователи избрали подписку, –уточнил помощник руководителя СУ СКР региона Александр Шульга в разговоре с «КПЕкатеринбург». – Сегодня расследование находится на начальном этапе и еще продолжается.

В ночь на 1 апреля в региональную редакцию издания ворвался 46-летний безработный мужчина. Он вытащил из компьютеров директора и главного редактора газеты жесткие диски, а также оставил записку с надписью: «Сдохнешь, сявка». Ущерб составил 70 тысяч рублей.

Комментарий СКР по Свердловской области по поводу нападения на офис Коммерсант-Урал.Видео: пресс-служба СКР по Свердловской области

Поиск преступника под личный контроль взял врио начальника екатеринбургского гарнизона полиции полковник Андрей Швыдченко. Мужчину задержали в тот же день в одной из квартир города. Отрицать вину он не стал. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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