На нацпроекты в Свердловской области потратят 30 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-04-02T10:49:48+03:00

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что в 2019 году на реализацию нацпроектов выделят 30 миллиардов рублей. Деньги возьмут из средств федерального и регионального бюджетов.

- Для региона разработали 55 проектов, которые помогут достичь поставленных президентом России задач, - напомнил Куйвашев. – Эти решения соответствуют запросам жителей. Людей вовлекут не только в обсуждения обустройства территорий, но и в практическую работу. Так мы сумеем обеспечить бережное отношение уральцев к построенным детским площадкам, отремонтированным домам и подъездам.

По плану средства потратят на проекты, которые касаются культуры, экологии, жилья и формирования комфортной городской среды. В частности, чиновники планируют повысить качество и доступность новых квартир, а также создать в регионе «живое культурное пространство».

ИСТОЧНИК KP.RU