2019-04-02T10:28:04+03:00
Недвижимость

Гордума Екатеринбурга будет заседать в новом зале за 38 миллионов рублей

Ремонтные работы завершат до начала осени
Лев ИСТОМИН
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Гордума продолжить заседать в прежнем зданииГордума продолжить заседать в прежнем зданииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Городская дума Екатеринбурга к старту очередного политического сезона переедет в новый зал, рассчитанный на 85 мест. Цена ремонта помещения 38 911 389 рублей и еще 90 копеек.

Все рабочие места в зале заседаний будут оснащены новой мебелью и микрофонами. Также в зале будут установлены поворотные камеры, телевизоры, приемники-передатчики и прочая аппаратура. Заказчиком ремонта выступило Управление зданиями администрации Екатеринбурга.

Фото: официальная документация с сайта госзакупок

Фото: официальная документация с сайта госзакупок

На сайте госзакупок указано, что победителя электронного аукциона определят до конца апреля, а все ремонтные работы нужно будет закончить до 1 сентября этого года.

Отметим, что гордума будет заседать по прежнему адресу, однако рядом с помещениями торгового центра ЦУМ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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