Ночью в Екатеринбурге сгорели Volkswagen и Ford
Полиция начала проверку
Владелец Volkswagen еще не обратился в органы внутренних делФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге сгорели сразу два автомобиля, сообщают в городском УМВД. Во дворе на улице Авиационной, 84 произошло возгорание Volkswagen Multivan.
- Сообщение о пожаре поступило в три часа ночи. Очевидцы рассказали оперативникам, пламя перекинулось на припаркованный рядом Ford Mondeo, - добавили в отделе по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. – Сегодня по данному происшествию проходит проверка.
Полиция уже нашла владельца Volkswagen. Пока он не обратился в органы внутренних дел. Причину возгорания установят в ходе пожарно-технической экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU