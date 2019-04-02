Ночью в Екатеринбурге сгорели Volkswagen и Ford

СЕГОДНЯ 09:49 2019-04-02T09:49:40+03:00

Владелец Volkswagen еще не обратился в органы внутренних дел Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Екатеринбурге сгорели сразу два автомобиля, сообщают в городском УМВД. Во дворе на улице Авиационной, 84 произошло возгорание Volkswagen Multivan.

- Сообщение о пожаре поступило в три часа ночи. Очевидцы рассказали оперативникам, пламя перекинулось на припаркованный рядом Ford Mondeo, - добавили в отделе по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу. – Сегодня по данному происшествию проходит проверка.

Полиция уже нашла владельца Volkswagen. Пока он не обратился в органы внутренних дел. Причину возгорания установят в ходе пожарно-технической экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU