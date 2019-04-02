Житель Екатеринбурга украл в аэропорту сувенирного кота, чтобы удивить свою девушку
Житель Екатеринбурга собирался в Москву вместе со своей девушкой. Чтобы порадовать любимую перед полетом 31-летний Ромео стащил из сувенирного магазина в «Кольцово» норковые варежки и статуэтку кота.
- Как только сотрудники магазина обнаружили пропажу, они обратились за помощью к сотрудникам транспортной полиции. Мужчину задержали транспортные полицейские, похищенные «подарки» изъяли, - рассказывают в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. – Сумма ущерба, причиненная магазину, составила 20 тысяч рублей.
Сейчас в отношении несостоявшегося романтика возбудили уголовное дело по статье «кража». В настоящее время уголовное дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU