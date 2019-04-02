2019-04-02T09:25:18+03:00
Происшествия

Житель Екатеринбурга украл в аэропорту сувенирного кота, чтобы удивить свою девушку

За такой подарок Ромео предстанет перед судом
Екатерина САЛТЫКОВА
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Житель Екатеринбурга собирался в Москву вместе со своей девушкой. Чтобы порадовать любимую перед полетом 31-летний Ромео стащил из сувенирного магазина в «Кольцово» норковые варежки и статуэтку кота.

- Как только сотрудники магазина обнаружили пропажу, они обратились за помощью к сотрудникам транспортной полиции. Мужчину задержали транспортные полицейские, похищенные «подарки» изъяли, - рассказывают в пресс-службе УТ МВД России по УрФО. – Сумма ущерба, причиненная магазину, составила 20 тысяч рублей.

Сейчас в отношении несостоявшегося романтика возбудили уголовное дело по статье «кража». В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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