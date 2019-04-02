2019-04-02T09:02:07+03:00
Общество

В Свердловской области приостановили регистрацию авто и выдачу прав

В ГИБДД столкнулись с техническими неполадками
Маргарита МАХОНИНА
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О возобновлении работ сообщат дополнительно.О возобновлении работ сообщат дополнительно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области временно нельзя получить или заменить права, а также зарегистрировать авто. Дело в том, что региональная Госавтоинспекция столкнулась с техническими неполадками.

- Со 2 апреля приостановлена деятельность регистрационно-экзаменационных подразделений по независящим от нас причинам, - объяснили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Там уточнили, что дополнительно сообщат о возобновлении работы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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