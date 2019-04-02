В Свердловской области приостановили регистрацию авто и выдачу прав
В ГИБДД столкнулись с техническими неполадками
О возобновлении работ сообщат дополнительно.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Свердловской области временно нельзя получить или заменить права, а также зарегистрировать авто. Дело в том, что региональная Госавтоинспекция столкнулась с техническими неполадками.
- Со 2 апреля приостановлена деятельность регистрационно-экзаменационных подразделений по независящим от нас причинам, - объяснили в Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.
Там уточнили, что дополнительно сообщат о возобновлении работы.
ИСТОЧНИК KP.RU