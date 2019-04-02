Депутаты разрешат уральцам собирать в лесу мох и подстилку
Депутаты свердловского Заксобрания намерены отменить запрет для жителей региона на сбор и использование в личных нуждах мха и плодородного слоя, который называют лесной подстилкой.
О нововведении сообщил депутат Вячеслав Вегнер. В ближайшее время народные избранники рассмотрят поправки к областному закону «О порядке заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов».
- Теперь нам доступен мох и лесная подстилка, - говорит Вячеслав Вегнер. По его словам, мох разрешали собирать и раньше, но из-за нового деления леса на категории из документа нужно убрать лишние ограничения.
Фото: Вячеслав Вегнер
В регионе обновят список места заготовки недревесных лесных ресурсов, для этого нужно внести изменения в закон.
ИСТОЧНИК KP.RU