2019-04-02T07:52:20+03:00
Общество

Депутаты разрешат уральцам собирать в лесу мох и подстилку

Для этого изменят областной закон
Лев ИСТОМИН
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Мох этим летом можно собирать, не опасаясь штрафов. Фото: Лев ИстоминМох этим летом можно собирать, не опасаясь штрафов. Фото: Лев Истомин
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Депутаты свердловского Заксобрания намерены отменить запрет для жителей региона на сбор и использование в личных нуждах мха и плодородного слоя, который называют лесной подстилкой.

О нововведении сообщил депутат Вячеслав Вегнер. В ближайшее время народные избранники рассмотрят поправки к областному закону «О порядке заготовки гражданами недревесных лесных ресурсов».

- Теперь нам доступен мох и лесная подстилка, - говорит Вячеслав Вегнер. По его словам, мох разрешали собирать и раньше, но из-за нового деления леса на категории из документа нужно убрать лишние ограничения.

Фото: Вячеслав Вегнер

Фото: Вячеслав Вегнер

В регионе обновят список места заготовки недревесных лесных ресурсов, для этого нужно внести изменения в закон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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