В Екатеринбурге ночью из окна пятого этажа выпала девочка-лунатик

СЕГОДНЯ 07:45 2019-04-02T08:08:38+03:00

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Ночью на Белореченской в Юго-Западном районе произошло страшное событие, которое,к счастью, обернулось благополучным исходом. Из квартиры пятого этажа выпала десятилетняя девочка. Как оказалось, она страдала лунатизмом и ходить во сне для нее была не редкость. Но если раньше всё обходилось, то в этот раз парасомническое расстройство чуть не довело её до гибели.

- Девочка жива, сейчас находится в больнице. По данному факту подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 8 проводит проверку. По предварительным данным, это падение не связано с криминалом. Девочка страдала лунатизмом, это и могло послужить причиной падения.

Школьница попала в детскую больницу с сотрясением головы и переломами. Семья у нее была благополучная - на учете в ПНД (прим. ред. - психоневрологический диспансер) не состояла. Теперь родители ждут, когда дочка поправится, и уже постараются предотвратить подобные ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU