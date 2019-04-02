«Да, обидно»: Екатеринбургский БК «Урал» окончил сезон поражением гостям из Самары

СЕГОДНЯ 06:24 2019-04-02T06:24:41+03:00

Соперники не дали уральцам ни одного шанса выйти вперед

Изменить размер текста: A A

В решающем матче четвертьфинала плей-офф мужской баскетбольной Суперлиги баскетболисты «Урала» уступили соперникам из «Самары» на домашней арене ДИВСа. Игра окончилась со счетом 65:81.

Гости взяли инициативу в свои руки с первых минут матча. Сначала им удалось реализовать два штрафных. Первая четверть завершилась с перевесом счета в пользу самарцев: 24:19. Во второй четверти отставание «Урала» немного сократилось – 46:41, а третьей счет составил уже 68:49.

В четвертом тайме минимальный разрыв составил 15 очков. За несколько минут до конца матча его итог уже был предрешен. Таким образом, у уральцев теперь нет шанса на выход в полуфинал.

- «Самара» отлично провела весь матч, особенно первую половину, с высоким процентом точности. Эта команда и собрана, чтобы решать высокие задачи. Да, обидно: хотелось показать более достойное содержание игры — не получилось.

В раздевалке сказал ребятам, что оцениваю сезон «удовлетворительно», на три — три с плюсом, - говорит главный тренер «Урала» Вадим Филатов.

По словам капитана уральской команды Александра Коленова, соперник оказался сильнее ментально, екатеринбуржцам просто не хватило мастерства.

ИСТОЧНИК KP.RU