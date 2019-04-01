Крупнейший торговый центр Северного Кавказа строят из стальных двутавров ЕВРАЗ НТМК

СЕГОДНЯ 17:03 2019-04-01T17:03:29+03:00

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Более 3 000 тонн двутавровых балок ЕВРАЗ НТМК использовано для строительства торгово-развлекательного центра «Грозный Молл».

Двутавровые балки длиной от 6,5 до 12,5 метра применялись для возведения основных конструкций здания. Двутавры с параллельными полками изготовлены из стали марки С345-5, легированной ванадием, что делает металлопрокат более стойким к нагрузкам и коррозии. Применение двутавров с параллельными полками позволяет снизить себестоимость строительства и повышает прочность конструкции.

В цехе прокатки широкополочных балок ЕВРАЗ НТМК освоено более 300 видов двутавров. В 2019 году планируется освоить еще несколько видов балки по евростандартам HE-200 и HE-180. Балка ЕВРАЗ НТМК использовалась при возведении крупных объектов России: спортивных сооружений Олимпиады в Сочи, Чемпионата мира по футболу, Всемирной зимней Универсиады в Красноярске.

Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл» станет крупнейшим на юге России. Четырехэтажный развлекательный комплекс объединит под одной крышей 180 магазинов, 19 ресторанов и кафе, 1 кинотеатр и подземный паркинг на 800 мест. Площадь будущего здания в 132 027м2 превышает размер 25-ти футбольных полей. На сегодняшний день сооружение готово на 80%.

ИСТОЧНИК KP.RU