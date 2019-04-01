2019-04-01T16:48:01+03:00
Экономика

Уральцы экономят на еде и одежде из-за подорожавшей коммуналки

Расходы на содержание жилья в 2018 году подросли на 7%
Лев ИСТОМИН
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Уральцы научились экономитьУральцы научились экономитьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Резкое подорожание тарифов на жилищно-коммунальные услуги заставили жителей Свердловской области экономить на продуктах питания и одежде. Такие выводы можно сделать, изучая данные, представленные Свердловскстатом.

За прошлый год расходы уральцев на содержание жилья выросли на 7% и остановились на отметке в 2 тысячи рублей в расчете на каждого жителя. На коммунальные расходы у граждан уходят около 12% семейного бюджета.

Услуги врачей и лекарства обходятся жителям региона в среднем в 824 рубля на каждого члена семьи, это 4,8% от общего количества ежемесячных расходов. При этом многие свердловчане перешли в режим экономии, которая сказывается, прежде всего, на покупке продуктов питания и одежде. Сейчас средняя сумма на каждого члена семьи составляет 17 300 рублей в месяц, это на 2,1% меньше, чем годом ранее.

Траты на одежду и обувь снизились до 965 рублей (-22,7%), что составляет 5,6% потребительских расходов. Также меньше стали тратить жители региона на домашние вещи, бытовую технику и товары для ухода за домов (минус 832 рубля).

В опросе приняли участие 995 региональных домохозяйств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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