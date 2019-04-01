2019-04-01T16:59:45+03:00
Экономика

«БКС Брокер»: доход - это к нам

Свыше 300 тысяч человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке
Поделиться:
Крупные брокеры, пережившие массу финансовых кризисов, и сохранившие доверие своих клиентов и серьезные обороты, заслуживают большего внимания частных инвесторовКрупные брокеры, пережившие массу финансовых кризисов, и сохранившие доверие своих клиентов и серьезные обороты, заслуживают большего внимания частных инвесторовФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Сегодня банки предлагают ставки по депозитам практически сравнимые с уровнем инфляции, и люди ищут более эффективные способы размещения своих накоплений. Все больше частных клиентов выходят на фондовый рынок.

- По итогам 2018 года на фондовый рынок пришло более 700 тысяч граждан, - комментирует руководитель направления индивидуальных инвестиционных счетов «БКС Брокер Игорь Соболев.

При этом, важно обеспечить два критерия - высокую доходность и надежность вложений. - Основным продуктом, куда прибывает наибольшее количество новых клиентов, является индивидуальный инвестиционный счет, инструменты которого могут обеспечить 19-21% годовых. Такой доходности в банках нет, - говорит Игорь Соболев.

Что касается надежности, то это главное, на что стоит обратить внимание. Прежде всего, узнайте с какого года работает компания на финансовом рынке. Разумеется, крупные брокеры, пережившие массу финансовых кризисов, и сохранившие доверие своих клиентов и серьезные обороты, заслуживают большего внимания частных инвесторов. Одним из лидеров на рынке финансовых услуг является «БКС Брокер». Компания входит в Финансовую группу «БКС», история которой насчитывает четверть века и которая по сей день является крупнейшим брокером на Московской бирже.

Свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. Инвестируйте с «БКС Брокером» – брокером №1*.

*БКС занимает первое место в рейтинге ведущих операторов по акциям и паям в режиме основных торгов Т+, режим переговорных сделок и режим РПС с ЦК по итогам торгов в январе 2019 года, по данным ПАО Московская Биржа

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крупнейший торговый центр Северного Кавказа строят из стальных двутавров ЕВРАЗ НТМК
Уральцы экономят на еде и одежде из-за подорожавшей коммуналки
Мэр Екатеринбурга обновил городскую команду по борьбе с коррупцией
Следственный комитет подключился к расследованию погрома в редакции «Коммерсантъ – Урал»
Самое время: в Екатеринбурге с приходом тепла открывают пункт обогрева для бездомных
УБРиР запускает доставку пиццы
Жители покидают промышленные центры Урала
На Урале сменился председатель областного суда
В Екатеринбурге решили создать речное такси
Прокуратура запретила Горноуральской администрации купить авто за 2 миллиона рублей
Банк УРАЛСИБ присоединился к программам кредитования с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Весна в городе: в начале апреля в Екатеринбурге потеплеет до +8
«Горы мусора и голубь в вентиляции»: газовики отчитались о плановых проверках в Екатеринбурге
На Урале начальник уголовного розыска вымогал взятку у насильника, чтобы «отмазать» того от уголовного дела
Контакт-центр Банка УРАЛСИБ стал лауреатом международной премии «Хрустальная гарнитура»
В центре Екатеринбурга выходцы из Средней Азии устроили поножовщину
В Камышлове 400 домов, в том числе школы и детсады, остались без водоснабжения
Мэр Екатеринбурга остался доволен чистотой улиц: «Город встретит весну без жижи»
В Екатеринбурге мужчину отправили под арест за долг перед детьми
Уральские баскетболистки обыграли соперниц из Москвы: 2:0