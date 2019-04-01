«БКС Брокер»: доход - это к нам

СЕГОДНЯ 16:20 2019-04-01T16:59:45+03:00

Свыше 300 тысяч человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке

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Сегодня банки предлагают ставки по депозитам практически сравнимые с уровнем инфляции, и люди ищут более эффективные способы размещения своих накоплений. Все больше частных клиентов выходят на фондовый рынок.

- По итогам 2018 года на фондовый рынок пришло более 700 тысяч граждан, - комментирует руководитель направления индивидуальных инвестиционных счетов «БКС Брокер Игорь Соболев.

При этом, важно обеспечить два критерия - высокую доходность и надежность вложений. - Основным продуктом, куда прибывает наибольшее количество новых клиентов, является индивидуальный инвестиционный счет, инструменты которого могут обеспечить 19-21% годовых. Такой доходности в банках нет, - говорит Игорь Соболев.

Что касается надежности, то это главное, на что стоит обратить внимание. Прежде всего, узнайте с какого года работает компания на финансовом рынке. Разумеется, крупные брокеры, пережившие массу финансовых кризисов, и сохранившие доверие своих клиентов и серьезные обороты, заслуживают большего внимания частных инвесторов. Одним из лидеров на рынке финансовых услуг является «БКС Брокер». Компания входит в Финансовую группу «БКС», история которой насчитывает четверть века и которая по сей день является крупнейшим брокером на Московской бирже.

Свыше 300 000 человек выбирает БКС в качестве надежного проводника для работы на российском фондовом рынке. Инвестируйте с «БКС Брокером» – брокером №1*.

*БКС занимает первое место в рейтинге ведущих операторов по акциям и паям в режиме основных торгов Т+, режим переговорных сделок и режим РПС с ЦК по итогам торгов в январе 2019 года, по данным ПАО Московская Биржа

ИСТОЧНИК KP.RU