2019-04-01T17:09:27+03:00
Политика

Мэр Екатеринбурга обновил городскую команду по борьбе с коррупцией

Ее возглавил Александр Ковальчик
Лев ИСТОМИН
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В мэрии снова переменыВ мэрии снова переменыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский обновил комиссию по противодействию коррупции и урегулированию конфликтов интересов в мэрии. Ее возглавил первый заместитель градоначальника Александр Ковальчик.

Из комиссии исключены чиновники, относящиеся к старому составу городской команды. Среди них – бывший вице-мэр Вадим Дударенко, а также экс-руководитель правового департамента администрации Екатеринбурга Екатерина Грин.

Их позиции заняли начальник департамента кадровой политики Елена Хазова и и.о. начальника правового департамента Александр Громут.

Напомним, что в 2013 году, когда Александр Ковальчик руководил муниципальным предприятием «Водоканал», ему были предъявлены обвинения в мошенничестве, после чего он полгода провел в СИЗО.

После этого суд вынес оправдательный приговор. За время, проведенное в заключении, Ковальчик отсудил три миллиона рублей. Позже он занял пост министра экономики Свердловской области, а затем перешел на работу в администрацию Екатеринбурга в команду нынешнего мэра Александра Высокинского.

ИСТОЧНИК KP.RU

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