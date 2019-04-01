2019-04-01T14:57:17+03:00
Происшествия

Следственный комитет подключился к расследованию погрома в редакции «Коммерсантъ – Урал»

Одна из версий – работа журналистов
Олег Галимов
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Сегодня силовики опрашивали сотрудников изданияСегодня силовики опрашивали сотрудников изданияФото: Алексей БУЛАТОВ
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Минувшей ночью в редакции издания «Коммерсантъ – Урал» в Екатеринбурге устроили погром. Злоумышленники украли жесткие диски, а также оставили записку с угрозой.

Весь день на месте преступления работали полицейские и следователи СКР.

- По данному факту следственным отделом по Ленинскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области организовано проведение доследственной проверки, - отметили в СУ СКР по Свердловской области. - На место происшествия выезжала областная следственная группа СКР и сотрудники полиции.

Проводится комплекс первоначальных неотложных проверочных мероприятий по установлению всех обстоятельств происшествия. Рассматриваются несколько версий инцидента, в том числе, и на предмет возможного наличия признаков ст.144 УК РФ (воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов). Проведение доследственной проверки находится на контроле руководства следственного управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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