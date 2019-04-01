Самое время: в Екатеринбурге с приходом тепла открывают пункт обогрева для бездомных
В Екатеринбурге в районе Уралмаш 2 апреля открывается пункт обогрева для бездомных. Проект придумали в Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии и региональном Министерстве соцполитики.
На 350 тысяч рублей купили палатку и оборудование, а также собрали необходимое количество одежды и средств гигиены для тех, кто будет обращаться в пункт обогрева.
Обычных горожан новость об открытии пункта удивила, ведь холода, когда такая помощь была бы более актуальной, уже позади. Впрочем, помощь бездомным в нашем городе актуальна всегда.
Новый пункт обогрева разместится во дворах недалеко от станции метро "Проспект Космонавтов". Фото: сервис Яндекс.Карты
В новой палатке будет дежурить соцработник, который будет решать проблемы бездомных, а также поможет им социализироваться в обществе. Работать объект будет с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Одновременно здесь смогут находиться до 30 человек.
- Здесь можно согреться, отдохнуть, получить горячее питание, а также получить необходимую помощь от специалистов, - рассказывает руководитель Службы помощи людям в трудной жизненной ситуации Православной службы милосердия Константин Бунин.
ИСТОЧНИК KP.RU