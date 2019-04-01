2019-04-01T13:54:27+03:00
Общество

Самое время: в Екатеринбурге с приходом тепла открывают пункт обогрева для бездомных

На 350 тысяч рублей купили палатку и оборудование
Лев ИСТОМИН
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Бездомные нуждаются в помощи круглый годБездомные нуждаются в помощи круглый годФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в районе Уралмаш 2 апреля открывается пункт обогрева для бездомных. Проект придумали в Православной службе милосердия Екатеринбургской епархии и региональном Министерстве соцполитики.

На 350 тысяч рублей купили палатку и оборудование, а также собрали необходимое количество одежды и средств гигиены для тех, кто будет обращаться в пункт обогрева.

Обычных горожан новость об открытии пункта удивила, ведь холода, когда такая помощь была бы более актуальной, уже позади. Впрочем, помощь бездомным в нашем городе актуальна всегда.

Новый пункт обогрева разместится во дворах недалеко от станции метро "Проспект Космонавтов". Фото: сервис Яндекс.Карты

Новый пункт обогрева разместится во дворах недалеко от станции метро "Проспект Космонавтов". Фото: сервис Яндекс.Карты

В новой палатке будет дежурить соцработник, который будет решать проблемы бездомных, а также поможет им социализироваться в обществе. Работать объект будет с понедельника по пятницу с 9 до 18 часов. Одновременно здесь смогут находиться до 30 человек.

- Здесь можно согреться, отдохнуть, получить горячее питание, а также получить необходимую помощь от специалистов, - рассказывает руководитель Службы помощи людям в трудной жизненной ситуации Православной службы милосердия Константин Бунин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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