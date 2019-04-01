УБРиР запускает доставку пиццы

СЕГОДНЯ 13:02 2019-04-01T13:36:15+03:00

Решение запустить новый сервис неслучайно: у наших клиентов существует запрос на совершение большинства дел, не вставая с дивана

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Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) запустит в мобильном банке функцию по заказу пиццы. Сервис разработан в ответ на запрос клиентов.

В мобильном приложении будут доступны к заказу два вида пиццы: «Максимум» (с салями) и «120 дней без голода» (с беконом, грибами и двойной порцией сыра). Любую из пицц можно будет заказать двух диаметров: 30 и 50 см. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо в главном меню мобильного банка выбрать пункт «Заказать пиццу», далее - вид и размер, указать домашний адрес и тот счет в УБРиР, с которого будет произведена оплата.

- Решение запустить новый сервис неслучайно: у наших клиентов существует запрос на совершение большинства дел, не вставая с дивана. В рамках удовлетворения этого запроса в прошлом году мы запустили доставку кредитной карты «120 дней без процентов», - рассказал директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. - Дальше мы стали анализировать, на что еще можно тиражировать нашу отлаженную логистику, и опросы показали, что для клиентов крайне актуальна доставка еды. Названия пицц соответствуют названиям наших флагманских карточных продуктов - дебетовой карте «Максимум» и вышеупомянутой кредитке.

УБРиР нашел надежных поставщиков пиццы в каждом из 46 регионов своего присутствия. Некоторые сетевые предприятия общепита по условиям договора охватывают сразу по несколько субъектов РФ, но есть и такие, кто работает только в одном городе. При этом вне зависимости от географического расположения и поставщика пицца по всей стране готовится по одной универсальной рецептуре. Запуск нового сервиса запланирован на 30 апреля.

Напомним, новый мобильный банк для частных клиентов УБРиР был запущен в марте 2019 года. Его особенность в том, что он создан на основе клиентских сценариев использования, интуитивно понятен и прост для любого потребителя.

ИСТОЧНИК KP.RU