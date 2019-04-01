Жители покидают промышленные центры Урала

СЕГОДНЯ 12:53 2019-04-01T13:37:29+03:00

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В промышленных центрах Свердловской области по итогам прошлого года зафиксировано снижение численности населения. В этот же период население Екатеринбурга подросло на 110 тысяч человек.

В свежем отчете Свердловскстата указано, что в 2011 году население Нижнего Тагила составляло 363,7 тысячи человек, а в прошлом году только 355,8 тысячи человек, снизившись на 2,2 %. В Каменске-Уральском за этот же период уровень населения снизился на 3,2 % (на 5,7 тысячи человек). Асбест «похудел» на 4,9 тысячи человек, Верхняя Салда - на 4,4 тысячи человек, а Новосуральск - на 4,1 тысячи человек.

Всего же в Свердловской области количество муниципалитетов, где количество граждан сократилось на 1 - 4 тысячи человек, достигло 38.

За этот же период (с 2011 по 2018 год включительно) население уральской столицы Екатеринбурга подросло на 110,4 тысячи человек. В прошлом году в городе проживало 1 509 100 человек.

Также подросло население Среднеуральска, Березовского и Верхней Пышмы.

ИСТОЧНИК KP.RU