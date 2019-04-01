На Урале сменился председатель областного суда

СЕГОДНЯ 11:58 2019-04-01T13:38:25+03:00

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Председатель Свердловского областного суда Александр Дементьев 1 апреля покинул свой пост. 62-летний специалист не стал выдвигать свою кандидатуру на новый срок.

- В почетную отставку ушел председатель Свердловского областного суда. А.А. Дементьев. Судейский стаж Александра Алексеевича составляет 36 лет, 26 из которых он занимал руководящие должности в Свердловском областном суде, - подчеркнули в пресс-службе Свердловского областного суда.

С сегодняшнего дня кресло председателя занял Владимир Дмитриев, который с прошлого года и до настоящего времени работал заместителем председателя суда по гражданским делам.

ИСТОЧНИК KP.RU