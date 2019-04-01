В Екатеринбурге решили создать речное такси

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-01T10:55:21+03:00

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Застройщик «Атомстройкомплекс» планирует запустить в Екатеринбурге речное такси. Основная идея и задача – перевозить людей по реке Исеть.

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

- Идея сделать главную реку Екатеринбурга «судоходной» обсуждалась несколько раз. Для нас это особенно интересно ввиду того, что непосредственно на берегах Исети находится семь жилых и апартаментных комплексов, построенных нашей компанией, еще несколько домов мы планируем построить в ближайшем будущем, — пояснил креативный директор компании Никита Харисов.

Предполагается, что станции речного такси разместят рядом с объектами застройщика: ЖК «Адмиральский», ЖК «Февральская революция», апартаментными комплексами «Артек» и «Огни Екатеринбурга», ЖК «Чемпион Парк», ЖК «Просторы», ЖК на улице Орденоносцев.

Фото: пресс-служба «Атомстройкомплекс»

В речном такси будет представлено несколько видов плавсредств: лодки с веслами для любителей романтичных прогулок и моторные лодки для тех, кто хочет быстро и без пробок добраться из одной точки в другую. На Плотинке хотят сделать пересадочную станцию, где можно будет пересесть с одной лодки на другую и, в рамках оплаченного тарифа, продолжить путь.

ИСТОЧНИК KP.RU