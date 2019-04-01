Прокуратура запретила Горноуральской администрации купить авто за 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 10:54 2019-04-01T13:41:50+03:00

Решение суда еще не вступило в силу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Свердловская прокуратура и Арбитражный суд региона нашли нарушения в сделке между администрацией Горноуральского ГО и компании «Нара»: поселок приобрел у нее автомобиль Mitsubishi Outlander, который стоил 1,6 миллиона рублей.

- Прокуратура изучила документы и сделала вывод, что указанный перечь характеристик соответствует только одной модели конкретного производителя, - сообщили в пресс-службе ведомства. - Это прямое нарушение требований Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров»: администрация ограничила количество участников аукциона.

Контракт признали недействительным. По приговору суда, администрация Горноуральска обязана вернуть продавцу машину. «Нара» же вернут покупателю деньги. Решение еще не вступило в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU