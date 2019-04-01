2019-04-01T13:42:55+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ присоединился к программам кредитования с господдержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Банк УРАЛСИБ присоединился к программам автокредитования с государственной поддержкой «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Участие в программах дает клиенту возможность получить скидку на приобретаемый в кредит автомобиль в размере 10 % от его стоимости.

Кредит по программе «Первый автомобиль» могут получить заемщики, которые ранее не имели в собственности автомобиль. В рамках программы «Семейный автомобиль» кредит могут получить заемщики, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей, в том числе находящихся под опекой или на попечительстве, включая приемных. Обязательными условиями обеих программ является отсутствие действующих и закрытых кредитов на приобретение автомобиля (для программы «Семейный автомобиль» кредиты не должны быть выданы в 2018 и 2019 годах), а также наличие у клиента водительского удостоверения.

Максимальная стоимость автомобиля в рамках программ - не более 1 млн рублей. Кредит предоставляется в рублях на срок до 60 месяцев. Минимальный первоначальный взнос - 10 % от стоимости автомобиля.

При этом автомобиль должен быть произведен в 2019 году, и его полная масса не должна превышает 3,5 тонны.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями кредитования можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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