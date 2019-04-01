2019-04-01T13:44:13+03:00
Общество

Весна в городе: в начале апреля в Екатеринбурге потеплеет до +8

В уральской столице будет пасмурно и ветрено
Лев ИСТОМИН
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В город пришла настоящая веснаВ город пришла настоящая веснаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге в первую неделю апреля потеплеет до +8 градусов днем. Впрочем, ночью столбики термометров будут транслировать минусовые температуры.

Так, в понедельник воздух прогреется до +6 градусов, юго-западный ветер будет дуть с порывами до 12 метров в секунду. Также ожидается дождь.

Во вторник днем также будет +6, ветер северный 4 - 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду, переменная облачность, без осадков.

В среду в Екатеринбурге будет всего +3 градуса - это самый прохладный день на этой неделе. Ветер сменится на северо-восточный, с порывами до 5 - 8 метров в секунду. Будет облачно.

В четверг и пятницу в городе будет солнечно, температура воздуха повысится до +6 ... +8 градусов. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 метра в секунду.

В выходные будет стабильно +8, без осадков, переменная облачность, ветер юго-восточный будет дуть со скоростью до 2 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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