«Горы мусора и голубь в вентиляции»: газовики отчитались о плановых проверках в Екатеринбурге

СЕГОДНЯ 09:50 2019-04-01T09:50:33+03:00

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Нарушения правил безопасности пользования газом – обычная история в Екатеринбурге. Сотрудники «Екатеринбурггаз» выявляют их регулярно. Настолько, что составили собственную подборку диких случаев, с которыми сталкивались.

ПЛИТА, ПОТОНУВШАЯ В МУСОРЕ

Фото: предоставлено пресс-службой «Екатеринбурггаз»

Часто опасную ситуацию создают люди, склонные к собирательству. Ярким примером служит история, которая произошла в многоэтажке на Сыромолотова. Обеспокоенный житель вызвал аварийную службу для своей соседки-пенсионерки. В ее квартире лежали горы мусора, который мог загореться. То же самое – в доме на Фрезировщиков, где, по словам прибывших слесарей, «плита потонула в отходах».

- В городе много одиноких пожилых людей. Встречаются квартиры, заваленные мусором под потолок. Информация о таких жильцах передается в управляющие компании, - добавила старший диспетчер аварийной газовой службы «104» Татьяна Куклина.

НАХОДЧИВЫЕ ГРАЖДАНЕ

Фото: предоставлено пресс-службой «Екатеринбурггаз»

Самостоятельная установка оборудования – тоже одна из головных болей газовиков. Например, самовольная установка счетчиков. Так поступил житель дома на Маневровой, который подключил к прибору сложную систему из резиновых шлангов. При этом лишние соединения могли привести к утечке.

- На Сортировке слесари столкнулись с анекдотичным случаем: хозяева квартиры не стали отключать плиту во время ремонта, а подвесили ее к стене и продолжили пользоваться, - рассказали в пресс-службе «Екатеринбурггаз». – А в квартире на Удельной нашли дыру в газовой колонке. Отверстие прикрыли крышкой для консервации.

НЕОЖИДАННЫЕ «ПОДАРКИ»

Фото: предоставлено пресс-службой «Екатеринбурггаз»

Опасность появляется и при плохой тяги. При этом качеством вентиляции могут пренебрегать управляющие компании дома.

- Во время плановых проверок газовикам приходилось получать неожиданные «подарки». Например, в доме на улице Майкопской в вентиляции нашли голубя, - подчеркнули в организации. – Мы призываем вовремя пускать в квартиры специалистов газовой службы. Они приходят к вам в дом для пользы и всего один раз в год.

ИСТОЧНИК KP.RU