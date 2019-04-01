2019-04-01T13:47:04+03:00
Происшествия

На Урале начальник уголовного розыска вымогал взятку у насильника, чтобы «отмазать» того от уголовного дела

Теперь ему грозит до 6 лет колонии
Олег Галимов
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Уголовное дело направлено в судУголовное дело направлено в судФото: Алексей БУЛАТОВ
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Прокуратура Нижней Туры утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего начальника уголовного розыска отдела полиции Качканара. По версии следствия, он дважды вымогал взятку.

- 13 мая 2018 года обвиняемый, находясь в служебном кабинете, используя свое служебное положение, при беседе с мужчиной, в отношении которого проводилась процессуальная проверка, умышленно создал у последнего ошибочное представление о том, что он имеет реальную возможность повлиять на принятие процессуального решения по материалу проверки в виде отказа в возбуждении уголовного дела по факту совершения изнасилования, - сообщили в областной прокуратуре.

На следующий день подозреваемый передал 50 тысяч рублей на КПП города Лесной. Также полицейский вымогал взятку в размере 100 тыс. у знакомого, который совершил кражу.

- 16 мая 2018 года его знакомый по достигнутой ранее с обвиняемым договоренности лично передал обвиняемому денежные средства в размере 100 тыс. рублей, - добавили в надзорном ведомстве.

Теперь экс-силовкиу грозит до 6 лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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