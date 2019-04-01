2019-04-01T13:49:22+03:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга выходцы из Средней Азии устроили поножовщину

Двое из них в тяжелом состоянии находятся в больнице
Олег Галимов
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Злоумышленникам грозит до 12 лет колонииЗлоумышленникам грозит до 12 лет колонииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбург напротив ТЦ «Успенский» на улице Вайнера толпа выходцев из Средней Азии устроила поножовщину. По информации городского УМВД, два человека были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Полиция ищет остальных участников конфликта и очевидцев драки.

- Сотрудниками отдела полиции организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личностей и задержание подозреваемых, - сообщили в пресс-службе УМВД. - Сыщики уголовного розыска изучают съемки с камер видеонаблюдения. Двое пострадавших (21 и 23 года. - Прим.ред.) находятся в больнице с тяжелыми травмами. В действиях злоумышленников усматриваются признаки уголовно-наказуемого деяния, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК РФ . Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Напомним, что 23 февраля в клубе «Синий жук» произошла перестрелка с участием двух десятков южан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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