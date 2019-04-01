2019-04-01T08:22:54+03:00
Происшествия

В Камышлове 400 домов, в том числе школы и детсады, остались без водоснабжения

Теперь воду им доставляют машины из водоканала, санатория и воинской части
Дарья РЯБОВА
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В Камышлове люди уже третий день сидят без водыВ Камышлове люди уже третий день сидят без водыФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители Камышлова лишились воды после коммунальной аварии. Еще в субботу на канализационной насосной станции вода попала в машинное отделение и повредила электрооборудование. Что привело к отключению водоснабжения в 400 домах. Пострадали 298 многоэтажек, 146 частных домов, 12 детсадов и 6 школ. Увы, аварию бригада «Водоканала Камышлов» устранить не смогла, поэтому специалисты решили вовсе отключить центральное водоснабжение, чтобы станция не затоплялась и дальше. Теперь за дело взялась Камышловская прокуратура, она проводит проверку и выясняет, по какой причине могла произойти столь серьезная авария.

- Чтобы скорее вернуть воду в дома Камышлова, привлекли дополнительные силы и средства. Специальная техника откачивает воду из машинного помещения, чтобы добраться до поврежденных насосов и отремонтировать их. В настоящий момент установлены помпы и прокладываются рукава для откачки воды, скоро заменят электрооборудование, и вновь запустят канализационную систему.

В дома, оставшиеся без водоснабжения, машинами привозят воду из «Водоканала Камышлов», санатория «Обуховский» и Еланской воинской части. Инвалидам и пожилым людям, не способным выходить из дома, по заявкам доставляют воду бесплатно. Тем временем Камышловская межрайонная прокуратура проводит проверку. Сотрудники ведомства проинспектировали пункты выдачи воды и проверили, достаточно ли люди обеспечены питьевой водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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