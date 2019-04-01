Мэр Екатеринбурга остался доволен чистотой улиц: «Город встретит весну без жижи»

СЕГОДНЯ 07:41 2019-04-01T07:50:26+03:00

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Глава Екатеринбурга Александр Высокинский второй раз за месяц, 31 марта, устроил осмотр улиц города. Вместе с журналистами он отправился оценивать чистоту в районах уральской столицы. В первый раз при плановом выезде мэр остался недоволен работой районных ДЭУ (прим. ред. - дорожно-эксплуатационное управление) и даже грозился уволить нерадивых сотрудников.

Чтобы работа лучше продвигалась, мэру пришлось расстаться с четырьмя сотрудниками ДЭУ. Как заметил Высокинский, город продвинулся в уборке территорий возле торговых центров и заправок. В дальнейшем он планирует понизить уровень газона, чтобы в дожди вода вместе с грязью не стекала на дороги.

В время объезда Александр Геннадьевич выделил лучший и худший районы, пообещав огласить полный список чуть позже. Но уже сейчас можно сказать, что от грязи на Уралмаше он остался не в восторге.

- Пока Орджоникидзевский у нас отстает от других районов, - заметил глава города. - Район большой и очень непростой. Будем смотреть опыт Чкаловского района, который по величине не меньше. Есть кадровая проблема. В ДЭУ есть 15 свободных ставок, так что будем нанимать людей. Возможно, главу Орджоникидзевского района придется отправить в Чкаловский для повышения квалификации, а специалистов из Чкаловского - на Уралмаш, чтобы быстрее закрыть пробелы.

В целом Александр Геннадьевич остался доволен и с радостью заявил, что этой весной обувь у екатеринбуржцев чистая, обошлось без большого количества грязи и жижи. Дальше - больше. Мэр собирается также внедрить влажную уборку улиц во время дождей - так размокшую грязь смывать напором будет намного проще.

ИСТОЧНИК KP.RU