В Екатеринбурге мужчину отправили под арест за долг перед детьми

СЕГОДНЯ 07:22 2019-04-01T07:22:48+03:00

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Житель Екатеринбурга поплатился за свое нежелание гасить долг в 820 тысяч рублей перед собственными детьми.

Четыре года молодой человек не желал содержать за счет алиментов своих троих несовершеннолетних детей. В итоге его привлекли к административной ответственности, назначив штраф в виде 10 суток административного ареста.

- В ходе рейда по недобросовестным родителям, имеющим задолженность по алиментам, судебными приставами Ленинского районного отдела Екатеринбурга УФССП РФ по Свердловской области в отношении неплательщика был составлен протокол по статье «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» КоАП РФ, - рассказывают в пресс-службе УФССП.

ИСТОЧНИК KP.RU