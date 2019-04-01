Уральские баскетболистки обыграли соперниц из Москвы: 2:0
На арене сразились участницы команд УГМК и МБА
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Воскресный матч между баскетболистками команд УГМК и МБА завершился со счетом 2:0 в пользу «лисиц».
Уралочки лидировали с самого начала матча, постепенно увеличивая отрыв. К концу первого периода он составил все 70 очков. Итоговый счет игры, которую УГМК провели на родной арене, составил 121:57.
Эта победа стала второй подряд для УГМК в полуфинале Кубка России. Следующая игра в серии до трех побед с участием «лисиц» состоится в Москве.
ИСТОЧНИК KP.RU