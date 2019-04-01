2019-04-01T07:13:04+03:00
Спорт

Уральские баскетболистки обыграли соперниц из Москвы: 2:0

На арене сразились участницы команд УГМК и МБА
Лев ИСТОМИН
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Воскресный матч между баскетболистками команд УГМК и МБА завершился со счетом 2:0 в пользу «лисиц».

Уралочки лидировали с самого начала матча, постепенно увеличивая отрыв. К концу первого периода он составил все 70 очков. Итоговый счет игры, которую УГМК провели на родной арене, составил 121:57.

Эта победа стала второй подряд для УГМК в полуфинале Кубка России. Следующая игра в серии до трех побед с участием «лисиц» состоится в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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