2019-03-31T22:56:36+03:00
Общество

Наркоман из Новоуральска чуть не сгорел в машине отца

Сейчас он находится в больнице
Маргарита МАХОНИНА
Поделиться:
От огня также пострадала стоящая рядом машинаОт огня также пострадала стоящая рядом машинаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В выходные жители Новоуральска по адресу Горького, 4б наблюдали странный пожар: до приезда сотрудников МЧС около охваченного огнем автомобиля долго бродил мужчина. Вскоре он начал бросаться в пламя. Очевидцы посчитали, что он пытался потушить огонь.

— К сожалению, в Новоуральске действительно произошла эта жуткая история, — подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Опросить пострадавшего мужчину на данный момент не представляется возможным, так как он находится в тяжёлом состоянии. Врачи предпринимают все необходимые меры, чтобы спасти его жизнь.

По оперативным сведениям, мужчина состоит на учете как наркозависимый пациент в одной из клиник. Сгоревшая машина могла принадлежать его отцу.

В настоящий момент по факту пожара проводится проверка: устанавливается круг связей, опрашиваются ближайшие родственники и товарищи. Следователям предстоит определить, поджег ли машину сам пострадавший, и зачем он это сделал.

По данным очевидцев, от пожара пострадал и стоящий рядом автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24