Наркоман из Новоуральска чуть не сгорел в машине отца

31 Март 22:56 2019-03-31T22:56:36+03:00

От огня также пострадала стоящая рядом машина Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас он находится в больнице

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В выходные жители Новоуральска по адресу Горького, 4б наблюдали странный пожар: до приезда сотрудников МЧС около охваченного огнем автомобиля долго бродил мужчина. Вскоре он начал бросаться в пламя. Очевидцы посчитали, что он пытался потушить огонь.

— К сожалению, в Новоуральске действительно произошла эта жуткая история, — подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых. — Опросить пострадавшего мужчину на данный момент не представляется возможным, так как он находится в тяжёлом состоянии. Врачи предпринимают все необходимые меры, чтобы спасти его жизнь.

По оперативным сведениям, мужчина состоит на учете как наркозависимый пациент в одной из клиник. Сгоревшая машина могла принадлежать его отцу.

В настоящий момент по факту пожара проводится проверка: устанавливается круг связей, опрашиваются ближайшие родственники и товарищи. Следователям предстоит определить, поджег ли машину сам пострадавший, и зачем он это сделал.

По данным очевидцев, от пожара пострадал и стоящий рядом автомобиль.

ИСТОЧНИК KP.RU