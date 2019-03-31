«Перепрыгнул через прилавок и угрожал разбитой бутылкой»: в Екатеринбурге напали на флориста

СЕГОДНЯ 17:13 2019-03-31T17:13:47+03:00

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В Екатеринбурге неадекватный мужчина пытался изнасиловать продавца цветов. Это произошло в ночь на 31 марта на Вторчермете: киоск находится недалеко от трамвайного кольца на улице Санаторной. О случившемся сообщила коллега пострадавшей девушки.

- Он пришел под видом покупателя – так и попал ночью внутрь. Попросил достать цветы со склада. Она не успела отойти, как он перепрыгнул через прилавок, - пишет коллега пострадавшей в сообществе «Район Вторчермет – Екатеринбург» в социальной сети «ВКонтакте». – Он пытался ее изнасиловать – достал разбитую бутылку и начал угрожать.

Девушке удалось выхватить стекло. Как итог – порезала все руки. Преступник скрылся, ничего не украв. Продавец обратилась в полицию.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбурге эту информацию подтвердили, добавив, что уже приняли заявление. Пострадавшую направили на судебно-медицинскую экспертизу, а участковые проводят проверку. По ее итогам решат, что будет с преступником.

ИСТОЧНИК KP.RU