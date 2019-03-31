Свердловские егеря не досчитались тридцати тысяч белок

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-31T14:12:43+03:00

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В Свердловской области прошел ежегодный зимний учет лесных обитателей. В Департаменте по охране, контролю и регулированию использования животного мира обнаружили, что в 2018 году резко снизилась численность белок: с 130 698 до 96 924. Это не единственные потери.

Также на 1200 особей уменьшилось число горностаев, на 1100 – лосей, и на 15 700 зайцев-беляков. Численность косуль, лисиц, росомах и волков, напротив, только растет. Специалисты также считали рябчиков, зайцев-русаков, кабанов, оленей и соболей. Статистика по ним осталась прежней.

Зимний учет стартует в январе. Животных считают по следам, оставленным на снегу. Для этого учетчики должны пройти по разработанному маршруту. Потом снова – уже через сутки, при этом тщательно заметая собственные следы. От результатов инспекции зависит, какой лимит установят для охотничьего сезона. В частности, учетом в угодьях нередко занимаются охотники-добровольцы.

ИСТОЧНИК KP.RU