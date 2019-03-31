2019-03-31T12:58:24+03:00
Общество

Режиссер из Екатеринбурга получил премию «НИКА» за лучший игровой фильм

События киноленты рассказывают о периоде Второй мировой войны
Маргарита МАХОНИНА
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ФОТО: взято с личной страницы фотографа Кинотавра Геннадия Авраменко в соцсетия FacebookФОТО: взято с личной страницы фотографа Кинотавра Геннадия Авраменко в соцсетия Facebook
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Уральский режиссер Александр Федорченко получил премию «НИКА» за фильм «Война Анны». На сайте кинопремии сообщается, что он стал лучшей игровой кинолентой за 2018 год.

ФОТО: взято с личной страницы фотографа Кинотавра Геннадия Авраменко в соцсетия Facebook

ФОТО: взято с личной страницы фотографа Кинотавра Геннадия Авраменко в соцсетия Facebook

Действие фильма происходит в украинской деревне в период Второй мировой войны. Вся семья главной героини – маленькой девочки, погибает во время массового расстрела. Она же остается в живых и около двух лет прячется в нерабочем камине, который на период оккупации принадлежит местной комендатуре.

Главную роль сыграла Марта Козлова. Ее также признали лучшей актрисой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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