Режиссер из Екатеринбурга получил премию «НИКА» за лучший игровой фильм
Уральский режиссер Александр Федорченко получил премию «НИКА» за фильм «Война Анны». На сайте кинопремии сообщается, что он стал лучшей игровой кинолентой за 2018 год.
ФОТО: взято с личной страницы фотографа Кинотавра Геннадия Авраменко в соцсетия Facebook
Действие фильма происходит в украинской деревне в период Второй мировой войны. Вся семья главной героини – маленькой девочки, погибает во время массового расстрела. Она же остается в живых и около двух лет прячется в нерабочем камине, который на период оккупации принадлежит местной комендатуре.
Главную роль сыграла Марта Козлова. Ее также признали лучшей актрисой.
ИСТОЧНИК KP.RU