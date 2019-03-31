Певица из Екатеринбурга покорила Тимати и Басту песней

СЕГОДНЯ 09:51 2019-03-31T09:51:39+03:00

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Музыкальная исполнительница из Екатеринбурга под псевдонимом Stasya прошла отбор во второй сезон музыкального шоу «Песни» телеканала ТНТ. Девушка выступила с песней собственного сочинения, чем покорила судей.

В прошлом году Stasya уже пыталась пройти отбор, но ее не взяли в проект. После провала девушка год изучала английский язык и начала писать на нем песни.

- Это большой путь от [песни – прим. «КП»] «Не точно», шпагата и косичек, до того, что мы слышим сейчас, - прокомментировал номер певицы рэпер Тимати. – Если ты сама это написала, то это шикарно. Мы с удовольствием пропускаем тебя в следующий тур, но ждем русских песен.

Ранее во второй этап шоу прошел другой музыкант из Екатеринбурга – Максим Юдин. Тогда Тимати и лидер Gazgolder Баста отметили танец молодого человека: они назвали его «диким».

ИСТОЧНИК KP.RU