«60-летний водитель скончался на месте»: в Екатеринбурге автобус врезался в дерево

СЕГОДНЯ 09:10 2019-03-31T09:15:20+03:00

Пассажиров в транспорте не было

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На Объездной дороге Екатеринбурга произошло ДТП: автобус марки «Higer», проезжая со стороны улицы Амундсена, врезался в дерево. Он получил значительные повреждения.

Фото: Предоставлено отделом пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

- Авария случилась примерно в 7 утра. Пассажиров в автобусе не было, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – За рулем находился 60-летний мужчина. Он скончался на месте.

Фото: Предоставлено отделом пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

Обстоятельства ДТП уточняются, добавили в Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU