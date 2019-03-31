«60-летний водитель скончался на месте»: в Екатеринбурге автобус врезался в дерево
Пассажиров в транспорте не было
Фото: Предоставлено отделом пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
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На Объездной дороге Екатеринбурга произошло ДТП: автобус марки «Higer», проезжая со стороны улицы Амундсена, врезался в дерево. Он получил значительные повреждения.
Фото: Предоставлено отделом пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
- Авария случилась примерно в 7 утра. Пассажиров в автобусе не было, - добавили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. – За рулем находился 60-летний мужчина. Он скончался на месте.
Фото: Предоставлено отделом пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
Обстоятельства ДТП уточняются, добавили в Госавтоинспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU