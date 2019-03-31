«Отключены школы и больница»: В Камышлове больше четырехсот домов остались без воды

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-31T08:41:52+03:00

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В Свердловской области произошла авария: часть города Кымышлова осталась без воды. В пресс-службе областного МЧС сообщили, что ЧП возникло в результате затопления насосной станции. На месте продолжаются работы.

- Сегодня воды нет в 298 многоквартирных и 146 частных домах, а также в 22 социальных объектах. Среди них школы, детские сады, интернаты, общежитие и хирургическое отделение центральной больницы, - уточнили в ведомстве. – Для них администрация города планирует подвезти воду, если будет необходимость. У населения в шаговой доступности стоят колонки, колодцы и скважины с питьевой водой.

Отремонтировать оборудование можно только после полной откачки воды. Для работ привлекли 21 человека и 5 единиц техники.

ИСТОЧНИК KP.RU